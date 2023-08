Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme tornado e grandine: Europa ostaggio del maltempo estremo

MeteoWeb

L’Europa nella morsa del maltempo estremo, dai tornado alle violente grandinate, dalla Norvegia fino alla Serbia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi lunedì 7 agosto fino alle 8 di domani, martedì 8 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Lituania, Lettonia, Estonia meridionale, Bielorussia, Ucraina settentrionale e Russia occidentale per raffiche di vento dannose, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti piogge. Un livello 2 è stato emesso per tutta la Svezia per forti piogge, tornado, alcuni dei quali potrebbero essere forti, e intense raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso in tutta la Norvegia per forti piogge e, in misura minore, per tornado e forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato previsto per tutta la Finlandia principalmente per forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato rilasciato per i Carpazi principalmente per forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per Croazia, Bosnia, Montenegro, Serbia principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Nella troposfera medio-alta, una depressione profonda sarà localizzata in tutta l’Europa centrale, mentre 2 depressioni ruoteranno attorno a quella principale, riporta il bollettino. La prima si sposterà attraverso il Mare Adriatico verso la Serbia. La seconda si sposterà dalla Romania verso Ucraina, Bielorussia e Paesi baltici. In prossimità della superficie, sul Mar Baltico si troverà un’area di bassa pressione insolitamente profonda, con il fronte caldo che si sposterà dalla Svezia alla Norvegia e il fronte freddo che si sposterà dalla Bielorussia e dall’Ucraina verso la Russia e i Paesi Baltici.

Per quanto riguarda Ucraina, Bielorussia, Lituania, Lettonia, Estonia, e Russia, sono previsti temporali diffusi lungo l’avanzamento del fronte freddo. Un mix di supercelle potrebbe formarsi lungo il fronte freddo che si sposta verso Nord. I rischi primari saranno raffiche di vento da gravi a estremamente forti, seguite da intense grandinate e tornado. Il rischio di forti piogge aumenterà con l’aumentare della copertura convettiva verso le ore serali.

In riferimento alla Finlandia il rischio maggiore riportato nel bollettino riguarda vento dannoso lungo il fronte caldo. Tempeste capaci di precipitazioni molto intense si sposteranno attraverso la Svezia mentre il fronte caldo si sposta verso la Norvegia. Il livello 2 è ipotizzato a causa del rischio combinato di tornado, forti raffiche di vento e piogge intense durante l’intera giornata.

Per quanto riguarda i Carpazi è previsto il rischio di forti precipitazioni convettive con temporali lenti. Infine, per Croazia, Bosnia, Serbia, in queste aree potrebbero formarsi supercelle capaci di generare grandinate di grandi dimensioni e/o forti raffiche di vento, conclude il bollettino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: