Allerta Meteo, nuovo bollettino ESTOFEX: “violente grandinate in Turchia, instabilità nel Nord/Est dell’Italia”

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi mercoledì 9 agosto fino alle 8 di domani, giovedì 10 agosto. In dettaglio, in livello 1 è stato emesso in tutta la regione del Caucaso, nell’adiacente Russia sudoccidentale e nel Nord/Est della Turchia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge isolate. Un livello 1 è stato emesso per tutta l’Anatolia settentrionale e nordoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda il Sud/Est della Germania, Repubblica Ceca, Austria, Slovacchia Occidentale, Ungheria, Slovenia, Croazia e Nord/Est dell’Italia, il bollettino ESTOFEX prevede instabilità, anche se non tale da giustificare l’emissione di un’allerta di livello 1.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Un’intensa corrente a getto nordoccidentale inizialmente situata da Nord/Ovest della Scozia alla Germania centrale si sposta verso Sud/Est. Verso Nord, un’area bassa pressione si sposta lentamente verso Nord attraverso la Scandinavia. Più a valle, una cresta attraverso la Turchia orientale e la regione del Caucaso è piena di aria calda di basso livello e ripide velocità di caduta di medio livello. Tempeste da isolate a sparse in questa regione avranno forti correnti ascensionali in grado di produrre grandinate grandi o anche molto grandi, riporta il bollettino. Altrove, sono possibili eventuali tempeste convettive.

