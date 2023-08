Pesante allerta meteo Estofex nel cuore dell’Europa: rischio grandine grossa e tornado tra Germania e Benelux

MeteoWeb

Il centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia una pesante allerta meteo nel cuore dell’Europa, in particolare su Germania e Benelux. L’allerta è valida dalle ore di domani, mercoledì 2 agosto, alle 8 di giovedì 3. Un livello di allerta 2 è stato emesso per parte della Germania settentrionale per tornado, forti raffiche di vento e grandine grossa. Un livello 1 è stato emesso in un’area circostante il livello 2 per tornado, forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso in tutta la regione del Caucaso, principalmente per grandine grossa e precipitazioni molto intense e, in misura minore, per forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso in un’area circostante la regione di livello 1, per gli stessi rischi. Infine, un livello 1 è stato emesso in parti di Finlandia, Estonia, Lettonia, Bielorussia, Ucraina e Moldavia per forti piogge e in Finlandia anche per tornado isolati.

Una forte jet streak occidentale a sud di un minimo di bassa pressione inizialmente situato sul Mare d’Irlanda sta traslando verso est. Si prevede che si sviluppino forti temporali in tutta l’Europa nordoccidentale. Più a est, si prevede che le tempeste torneranno a svilupparsi davanti ad un lento fronte freddo che si estenderà dalla Lapponia alla Romania. Più a valle, attraverso il Mar Nero, la Turchia e la regione del Caucaso, il flusso di medio livello è piuttosto debole, ma una depressione a onde corte dovrebbe produrre un certo forcing per il movimento verso l’alto, supportando un’iniziazione diffusa delle tempeste.

Europa nordoccidentale

Dietro un fronte freddo, una forte jet streak ai livelli medio-alti con velocità del vento fino a 50m/s a 500mb e 65m/s a 300mb si sposta verso est, interessando le aree di livello 1 e 2. Il movimento verso l’alto supporta la destabilizzazione della massa d’aria, che dovrebbe portare allo sviluppo di tempeste convettive, attraverso il Benelux meridionale intorno a mezzogiorno. Si prevede che le tempeste aumenteranno di copertura e si sposteranno verso est in Germania nel pomeriggio.

Il forte potenziale delle tempeste è causato in particolare dal forte wind shear in cui si sviluppano, con bulk shear a 0-3km intorno ai 20-30m/s. Inoltre, è prevista un’elevata elicità relativa con 100-200m/s nello strato 0-1km. Ciò suggerisce che le tempeste si svilupperanno probabilmente in supercelle in rapido movimento, con conseguente rischio di tornado o piccoli bow echoes con rischio di downburst. Dato il forte shear, un forte tornado non è escluso. Inoltre, con i temporali più forti si può prevedere grandine grossa fino a 2-3cm di diametro. Durante la tarda serata, l’intensità della tempesta dovrebbe diminuire.