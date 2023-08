Allerta Meteo, ESTOFEX lancia nuovo allarme: “rischio forti tempeste in Italia”

MeteoWeb

Ancora forte maltempo nelle prossime ore in Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi martedì 29 agosto fino alle 8 di domani, mercoledì 30 agosto. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per Lituania meridionale, Polonia nordorientale e Bielorussia nordoccidentale principalmente per grandine da grande a molto grande, raffiche di vento dannose e, in misura minore, per forti piogge e tornado. Un livello 2 è stato previsto per Ungheria, Slovacchia, dal Sud alla Polonia centrale principalmente per grandine da grande a molto grande, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Lituania settentrionale e la Lettonia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge e, in misura minore, per forti raffiche di vento. Un livello 1 è stato emesso per Romania, Bulgaria, Macedonia del Nord e Grecia settentrionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. Un livello 1 è stato emesso per l’Italia, per la Slovenia e per la costa adriatica principalmente per forti piogge.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Una depressione medio-troposferica, precedentemente associata ad una profonda depressione sul Mare del Nord, continuerà il distacco mentre la sua base ruoterà dalla Corsica attraverso l’Italia verso la Serbia, spiega il bollettino.

Per quanto riguarda il livello 1 emesso per l’Italia, l’avviso riporta che si formeranno tempeste sparse o diffuse poiché la depressione fornirà un ambiente molto favorevole all’innesco. Le tempeste porranno principalmente rischi di forti piogge, dati i profili umidi e la maggior parte del CAPE (Convective Available Potenzial Energy = energia potenziale convettiva disponibile) nella parte più calda della troposfera.

