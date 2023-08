Allerta Meteo Estofex per violenti temporali nel Canale di Sicilia: grandine grossa, forte vento e rischio alluvioni lampo nelle prossime ore

MeteoWeb

Nel Canale di Sicilia, si stanno formando temporali che saranno molto violenti nella sera-notte. Al riguardo, il Centro Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato l’allerta di livello 2 per alcune parti della Tunisia e dell’Algeria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, ma anche per forti raffiche di vento e forti piogge. L’avviso è valido fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 31 agosto. Un’allerta di livello 1 circonda questa area, arrivando ad interessare anche Malta e la Sicilia meridionale.

Inoltre, Estofex ha emesso un livello 2 in alcune parti degli Stati baltici e nelle regioni adiacenti in Russia e Bielorussia, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, forti piogge e tornado. Un livello 1 è stato emesso intorno all’area di livello 2, comprendendo inoltre parti di Finlandia, Polonia, Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Romania, Moldavia, Bulgaria e Serbia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

In una parte della Croazia occidentale è stato emesso un livello 1 per forti piogge e tornado. Un livello 1 è stato emesso anche in una parte della Spagna orientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Livello 2 e livello 1 in tutto il Maghreb

Estofex prevede che nel pomeriggio si formino tempeste isolate sulla catena montuosa dell’Atlante orientale, con il rischio di grandine di grandi dimensioni e, localmente, forti venti. Durante il pomeriggio e la sera, un flusso onshore ai bassi livelli da est si svilupperà sulla Tunisia orientale, creando una situazione molto instabile con un CAPE compreso tra 2500 e 4000J/kg. C’è un forte consenso tra i modelli numerici sul fatto che in serata inizierà una convezione diffusa. A causa del forte bulk shear di 20-25m/s a 0-6km, le tempeste possono includere supercelle con grandine molto grande e bow echoes con forti raffiche di vento. Inoltre, saranno probabili piogge molto abbondanti e potrebbero verificarsi alluvioni lampo.