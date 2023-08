Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo fino a domani per forti temporali

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha esteso l’allerta meteo codice giallo su tutta la regione fino alle 12 di domani, sabato 5 agosto, per temporali forti e un avviso di rischio idrogeologico su tutta la regione. Nella serata di ieri era già stata diffuso un bollettino da parte della Protezione civile regionale in previsione del forte vento di Scirocco che continua a soffiare sulla costa, facendo affluire aria calda e umida dall’Adriatico e favorendo ancora il formarsi di rovesci e temporali soprattutto in pianura e sulla fascia prealpina. L’allerta prevedeva rovesci o temporali sparsi, soprattutto in montagna, alternati a pause e schiarite anche prolungate. Dalla serata di oggi era previsto nuovo peggioramento.

