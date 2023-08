Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, scatta l’allarme arancione: alto rischio alluvioni nella giornata di lunedì

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha aggiornato l’allerta meteo diramata ieri, e inizialmente valida per l’intera giornata di domani, elevando il grado di rischio da giallo ad arancione. Nelle prossime ore in regione sono infatti attese piogge intense e temporali, a causa di una depressione che determinerà afflusso in quota di aria fresca e umida da sud portando instabilità diffusa su tutto il Fvg. La nuova allerta è stata prolungata fino alle 6 di martedì. Domani, ribadisce la Protezione civile, “durante tutto il corso della giornata, a più riprese saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti.

Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud. Martedì sulla regione, a più riprese, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge. Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa”. Il verificarsi di tali eventi, ricorda la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: