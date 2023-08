Allerta Meteo, il fronte temporalesco risale il Mediterraneo verso l’Italia: fenomeni violentissimi | LIVE

MeteoWeb

Sta iniziando proprio in queste ore, nel pomeriggio di domenica, la fase più violenta dell’ondata di maltempo provocata dall’arrivo del ciclone Rea sull’Italia. Le prime piogge torrenziali stanno colpendo le zone di confine tra Lombardia e Svizzera: particolarmente colpite Valchiavenna e Valle Spluga dove sono già caduti soltanto oggi 202mm di pioggia a Fraciscio, 160mm a Madesimo, 104mm a Chiavenna. Oltre il confine, nel Canton Ticino, abbiamo accumuli di 179mm a Sonogno, 166mm a Maggia, 134mm a Lodrino e Preonzo, 128mm a Prosito, 101mm a Cugnasco.

Da segnalare i primi violenti temporali anche in Liguria, con 219mm di pioggia caduti a Loco di Rovegno, 84mm a Rapallo, 64mm a Parazzuolo di Rezzoaglio. Al Nord/Ovest il clima è già autunnale: le temperature sono crollate al punto che abbiamo +23°C a Milano e Torino, +22°C a Bergamo e Como, +20°C a Varese. Il freddo avanza rapidamente da ovest, con +23°C anche a Piacenza, ma persiste ancora molto caldo in Romagna con +37°C a Cesena, Argenta e Ostellato. Ancora +33°C a Ferrara e +32°C a Bologna: notevole lo sbalzo termico di ben oltre 10°C in pochi chilometri di distanza.

Come possiamo vedere dalle immagini satellitari a corredo dell’articolo, il groppo temporalesco più violento si trova ancora sul mar di Sardegna e soltanto nel corso del pomeriggio-sera risalirà verso l’Italia nord/occidentale. Il clou del maltempo sarà domani, lunedì 28 agosto: massima attenzione. E’ alto il rischio di gravi alluvioni su tutto il Nord e su buona parte del Centro.



