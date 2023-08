Allerta Meteo Liguria, codice arancione per temporali: attenzione a grandine, vento e piogge abbondanti

MeteoWeb

L’intensa ondata di calore dell’ultima settimana ha accumulato ingenti quantità di energia che da oggi a lunedì 28 agosto contrasteranno l’irruzione fredda in discesa dall’Atlantico. Uno scontro fra masse d’aria opposte che, sulla Liguria, inizierà a manifestarsi questa sera, quando potranno accendersi i primi isolati temporali localmente forti. L’instabilità durante la notte andrà a umidificare tutta la colonna d’aria, favorendo fenomeni temporaleschi pre-frontali: con il passare delle ore, saranno più probabili e strutturati, anche se rimane impredicibile la loro precisa collocazione; verranno monitorati costantemente in sala operativa. Lo comunica Arpa Liguria.

L’approssimarsi del fronte vero e proprio domenica determinerà una temporanea attenuazione, con finestre anche soleggiate, prima del transito della massa più fredda, accompagnata dalla formazione di un significativo minimo depressionario che la modellistica fatica a posizionare con la precisione necessaria per prevedere nel dettaglio i fenomeni più intensi ad esso collegati. Il passaggio del fronte aggiungerà ai temporali, sempre possibili con grandine e colpi di vento, le precipitazioni diffuse, più abbondanti sul Centro-Levante, e l’aumento del moto ondoso fino a molto mosso a Levante.

Ecco l’allerta meteo emessa in mattinata da Arpa Liguria:

Oggi, sabato 28 agosto. L’approssimarsi di una perturbazione atlantica porta un aumento dell’instabilità nel corso della giornata con bassa probabilità di temporali forti, in particolare dalla serata e più probabili sul centro della regione (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Disagio per caldo in attenuazione. Locali inforzi dei venti meridionali intorno ai 50-60km/h.

Domani, domenica 27 agosto. L’ingresso dell’intensa perturbazione nel Mediterraneo porta un ulteriore aumento dell’instabilità nella notte con alta probabilità di temporali forti e organizzati che potranno assumere carattere di stazionarietà a partire dalla mattina. Da metà giornata intensificazione delle precipitazioni, tra moderate e forti, con cumulate areali fino a elevate e possibili cumulate localmente molto elevate, in particolare sulle zone BCE. Rinforzi dei venti intorno ai 50-60km/h meridionali sul Levante e in serata da Nord sul Centro. Moto ondoso in aumento.

Dopodomani, lunedì 28 agosto. Il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità nella prima parte della giornata con temporali forti e organizzati. Sulla zona C si mantiene un’alta probabilità di temporali forti, organizzati e localmente persistenti. Ancora precipitazioni tra moderate e forti con cumulate fino a elevate su C, significative altrove. Venti settentrionali tra moderati forti, anche rafficati. Moto ondoso in aumento fino ad agitato su C e sulla parte orientale di B. Dal pomeriggio possibili mareggiate su C per onda da Sud-Ovest in allungamento.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: