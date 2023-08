Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per temporali da stasera

MeteoWeb

Il caldo in Lombardia ha le ore contate. A spezzare l’afa arrivano temporali, anche forti, a partire da questa sera. Per questo, la sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione. In particolare, per la giornata di oggi, è previsto un aumento della probabilità di temporali sui rilievi, in particolare sul Nord-Ovest dal tardo pomeriggio, con possibili isolati temporali di forte intensità associati a grandinate e locali forti raffiche di vento, più probabili su rilievi di Nord-Ovest e bassa Valtellina. Venti moderati su Appennino e bassa pianura occidentale dal pomeriggio, anche sulle Alpi di confine in serata.

Per la giornata di domani, sabato 26 agosto, si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata, ripresa dei temporali a partire dal Nord-Ovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali ed alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca.

