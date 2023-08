Allerta Meteo Lombardia: allarme arancione per temporali, sorvegliati Lambro e Seveso

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi – con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia – e segnala nuovi livelli di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico, a partire dal pomeriggio, e per il rischio idraulico dalla mezzanotte.

Le intense piogge previste oggi, domani pomeriggio, nella notte tra domenica e lunedì e lunedì stesso, preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione. Il Centro operativo comunale della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

L’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli, ha anche ricordato ai cittadini che come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo c’è il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. “Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende – ha concluso -. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”.

