Allerta Meteo Lombardia: piogge sui settori orientali, venti in rinforzo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato alle 12:44 una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e per rischio idraulico. “Il progressivo allontanamento verso Est del centro di bassa pressione favorisce un miglioramento delle condizioni sulla Regione,” si legge nel bollettino. Per la giornata di oggi “precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali con bassa probabilità di isolati fenomeni temporaleschi, al più di moderata intensità. Ventilazione in rinforzo in particolare sui settori alpini, prealpini e fascia pedemontana occidentale, con valori medi intorno ai 30 km/h e possibili raffiche fino a 50 km/h“.

Da domani “attese condizioni di generale stabilità salvo isolati addensamenti pomeridiani sui settori alpini orientali ed in Appennino, dove saranno possibili brevi piovaschi più probabili tra Prealpi centro-orientali e Valcamonica, in attenuazione generale in serata. Residua ventilazione settentrionale sui settori alpini retici, in attenuazione nella seconda parte del giorno“.

