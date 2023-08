Allerta Meteo Lombardia, scatta il codice arancione: nuovi forti temporali in arrivo, grandinate e vento forte

MeteoWeb

La Lombardia rimane stretta nella morsa del maltempo: il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha diramato alle 14:08 una nuova allerta meteo codice arancione per rischio temporali e codice giallo per rischio idrogeologico. In queste ore, si legge nell’avviso, “sul territorio regionale si assiste al veloce ingresso di una saccatura di origine atlantica, a cui è associato un progressivo aumento dell’instabilità“. Per la giornata di oggi “si attende lo sviluppo di nuovi rovesci e temporali su buona parte della regione, quest’ultimi anche di forte intensità. Con la progressione verso Est della saccatura, e della contestuale rotazione dei venti da quadranti settentrionali, calerà la probabilità di temporali forti sui settori occidentali, seppur in un contesto di locali precipitazioni abbondanti e persistenti per la poca mobilità delle celle temporalesche. Sulla pianura orientale, permarranno condizioni ancora favorevoli alla formazione di forti temporali con possibili grandinate di medie dimensioni e forti raffiche di vento. In serata graduale attenuazione dei fenomeni, con rovesci e temporali residui possibili su basso bresciano e mantovano. Atteso un rinforzo della ventilazione da Nord-Est nel pomeriggio sulla pianura orientale in attenuazione serale, con raffiche massime attese tra 35-50 km/h (raffiche superiori sono naturalmente possibili in concomitanza del transito dei temporali). In serata un’ulteriore netta intensificazione del vento è attesa sulle alpi di confine proveniente da Nord, con probabili raffiche di Foehn in Valchiavenna prima della mezzanotte“.

Per la giornata di domani, “sulla Lombardia saranno ancora probabili precipitazioni nella notte e al mattino sui settori orientali (sia alpini/prealpini che di pianura), anche a carattere di rovescio o debole temporale sulla pianura. Nel pomeriggio sono previste condizioni di prevalente stabilità su tutta la regione, con l’eccezione della possibile formazione di isolati rovesci o temporali su Prealpi centro-orientali. Venti in rinforzo da Nord su gran parte dei settori alpini e prealpini, con raffiche di Foehn nei fondivalle occidentali più esposti fino a 60 km/h, mentre in quota oltre i 1200-1500 metri saranno possibili raffiche fino a 90 km/h“.

