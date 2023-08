Allerta Meteo, il maltempo si intensifica al Centro/Sud: attenzione tra 30 e 31 Agosto, fenomeni estremi anche su Malta e in Tunisia

MeteoWeb

Infuria il maltempo su gran parte d’Italia in queste ore, e fa freddo come se fossimo in pieno autunno: il clima è tipicamente autunnale in tutto il Paese. Il maltempo sta colpendo molte Regioni: piove e fa freddo a Roma e in tutto l’hinterland capitolino, dove spiccano i 57mm di pioggia caduti agli orti urbani “Orti di Veio” di Prima Porta, poi 48mm ad Olevano Romano, 45mm a Colleferro, 44mm a Rocca Priora. Sull’Appennino abbiamo addirittura 65mm a Pezzetaglie, al confine tra Abruzzo e Lazio.

Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate comunque anche oggi al Nord, tra Veneto (oltre 80mm nel trevigiano) ed Emilia Romagna con 63mm a Carpi (Modena) e 50mm a Final di Rero (Ferrara). Il clima è decisamente freddo in tutto il Paese, soprattutto al Centro Italia dove abbiamo valori tipici di inizio novembre, e le precipitazioni insisteranno ad essere intense anche nelle prossime ore.

Allerta Meteo per mercoledì 30 agosto

Domani, mercoledì 30 agosto, avremo ancora forti temporali nell’alto Adriatico e nel basso Tirreno. Sarà una mattinata di forti piogge in Campania e Calabria, con temperature in ulteriore calo, ben inferiori rispetto alle medie stagionali.

Nel pomeriggio-sera si formeranno violenti temporali al Centro Italia: colpiranno la Toscana, ma soprattutto le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Gargano, il Lazio, la Campania e attenzione anche in Tunisia, dove si genererà un sistema multicellulare temporalesco che poi nella notte successiva si dirigerà verso Malta e il Canale di Sicilia:

Proprio nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 un grosso fronte temporalesco attraverserà il Canale di Sicilia da ovest verso est colpendo in pieno Malta, dove il maltempo sarà molto intenso:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: