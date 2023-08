Allerta Meteo, maltempo sparso: forti temporali al Centro Italia, attenzione a Malta nella notte

MeteoWeb

E’ un’altra giornata di maltempo diffuso sull’Italia, con forti temporali in corso nelle Regioni del Centro dove si stanno verificando locali intensi nubifragi. Sono caduti 56mm di pioggia a Città di Castello, tra le località più colpite, ma più in generale tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo sono in corso fenomeni molto violenti. Anche in Tunisia si sono formati i più intensi temporali che adesso si stanno proiettando verso il Canale di Sicilia.

Attenzione a Malta nella notte. Le immagini satellitari sono eloquenti e al tempo stesso spettacolari:

