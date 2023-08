Allerta Meteo Marche: codice arancione per temporali domani

MeteoWeb

Allerta meteo arancione (moderata) per temporali valida per tutte le Marche e allerta gialla (ordinaria) per rischio idraulico nella provincia di Ancona, che comprende Senigallia e il suo hinterland, colpiti pesantemente dall’alluvione del settembre 2022. L’avviso di allerta meteo è stato diramato, con validità per la giornata di domani 4 agosto, dalla Protezione Civile regionale. Il messaggio delle Protezione Civile, specifica il Comune di Senigallia, in particolare “prevede una fase di attenzione (allertamento giallo) dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 12 di domani. Dalle ore 12 alle 24, di domani, è prevista la fase di preallarme (arancione), su tutto il territorio comunale“. L’amministrazione invita i cittadini a “tenersi informati sull’andamento della perturbazione, sui canali ufficiali del Comune di Senigallia”.

