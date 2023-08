Allerta Meteo, nasce il ciclone che porta l’autunno in anticipo: maltempo devastante da stasera, sarà un lunedì terribile

MeteoWeb

E’ cattivissimo il ciclone che sta nascendo nel Mediterraneo occidentale, tra Spagna, Francia e Italia: dalla pagina della situazione meteo possiamo seguire la ciclogenesi in diretta ed è impressionante la velocità con cui i primi temporali stanno risalendo la Spagna orientale verso Nord/Est. Le immagini dei satelliti meteo animati sono altrettanto emblematiche di quello che si sta preparando per le prossime ore sull’Italia.

L’ondata di maltempo vera e propria sta iniziando proprio in queste ore con i primi forti temporali in Piemonte e Liguria. In Piemonte fa già decisamente freddo: al 27 agosto, è una giornata tipicamente autunnale con temperatura già piombata, in pieno giorno, ad appena +19°C a Torino, +20°C a Cuneo e Biella, +21°C a Verbania. Ma il “clou” del maltempo inizierà nel primo pomeriggio di oggi quando i temporali, violentissimi, si concentreranno sulla Liguria, sul Piemonte e sulla Lombardia, come possiamo vedere nella relativa mappa:

Al Centro/Sud, invece, oggi sarà ancora una giornata tipicamente estiva, non solo di sole pieno ma anche di gran caldo con temperature decisamente elevate in Puglia, Calabria e Sicilia (a Lecce abbiamo già +36°C).

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF ci aiutano a comprendere quale sarà nelle prossime ore e nei prossimi giorni la traiettoria del Ciclone denominato “Rea”, la tempesta di fine estate che di fatto porterà sull’Italia l’autunno in grande anticipo. Da domani, infatti, le temperature crolleranno in tutto il Paese portandosi ben al di sotto rispetto alle medie del periodo. Farà freddo per tutta la settimana entrante con valori tipici di metà-fine ottobre da Nord a Sud, oltre a maltempo persistente su gran parte d’Italia:

Allerta Meteo, la traiettoria del ciclone in arrivo sull'Italia: le mappe dal 27 al 30 agosto

Gli effetti di questo ciclone saranno particolarmente gravi nella giornata di domani, lunedì 28 agosto. Sarà la giornata clou per il maltempo sull’Italia, con fenomeni devastanti sulle Regioni del Nord e non solo. Già nella notte e nelle prime ore del mattino avremo piogge torrenziali provocate da violenti temporali che colpiranno il Nord, in modo particolare Liguria, Piemonte e Lombardia. Localmente avremo picchi di oltre 200mm di pioggia in 12 ore, nelle stesse aree già falcidiate dalle piogge dei due giorni precedenti (ieri e oggi). I fenomeni saranno temporaleschi con venti impetuosi e forti grandinate. Già nella mattinata di lunedì avremo forti temporali anche al Nord/Est, in Toscana, Umbria, Lazio e in Sardegna:

Nel prosieguo della giornata il maltempo si estenderà in modo più diffuso al Nord/Est e al Centro/Sud. Attenzione a un violentissimo temporale auto-rigenerante su Trieste, Istria e Slovenia: è probabile una grave alluvione in zona. Altri forti temporali colpiranno il Veneto, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Toscana, l’Umbria e il Lazio.

Attenzione anche ai forti temporali al Sud: tra Campania, Calabria e Sicilia avremo fenomeni veloci ma intensi, accompagnati da grandine e trombe d’aria. Le temperature crolleranno di 15°C in poche ore proprio al Sud, dove ancora fino a domattina farà molto caldo, e questi fenomeni da contrasti termici saranno i più violenti in assoluto, analoghi a quelli delle scorse ore al Nord/Ovest.

Attenzione anche ai forti venti ciclonici, che determineranno una grande burrasca in tutto il Paese e anche mareggiate burrascose sulle coste esposte. Eloquenti le mappe dei venti previsti tra oggi e domani sull’Italia:

Allerta Meteo, i venti di tempesta intorno al Ciclone Rea tra domenica 27 e lunedì 28 agosto

Consigliamo la massima attenzione e precauzione negli spostamenti: i fenomeni meteo delle prossime ore saranno molto ma molto violenti.

