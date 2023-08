Allerta Meteo, l’allarme ESTOFEX: “oggi alto rischio violente grandinate al Nord Italia”

MeteoWeb

Alto rischio di grandine di grandi dimensioni in tutto il Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo, valido dalle 8 di oggi giovedì 17 agosto fino alle 8 di domani, venerdì 18 agosto. In dettaglio, È stato emesso un livello 1 per un’ampia fascia dalla Francia centrale alla Lettonia e all’estremo Ovest della Russia principalmente per precipitazioni intense e grandine di grandi dimensioni. Un livello 1 è stato emesso per tutta la Russia settentrionale principalmente per forti raffiche di vento e, in misura minore, per tornado.

Allerta Meteo ESTOFEX, i dettagli

Un campo geopotenziale debole dominerà la situazione su scala sinottica in tutta Europa, riporta il bollettino. L’unica eccezione sarà una depressione che si sposterà dalla Finlandia verso la Russia settentrionale durante il giorno. Un’ampia fascia di Livello 1 è stata prevista per forti piogge convettive, dati i lenti movimenti di tempesta nella maggior parte delle aree e la bassa e media troposfera umida, e forti grandinate dalla Francia centrale alla Lettonia e alla Russia occidentale. Il rischio più elevato di grandine di grandi dimensioni è previsto in tutta l’Italia settentrionale, sottolinea il bollettino, così come in Germania meridionale, Lituania e Lettonia orientali. Sono possibili anche downburst isolati dato l’abbondante carico di precipitazioni all’interno delle correnti ascensionali. In generale, le tempeste saranno organizzate in ammassi multicella.

È possibile che le segnalazioni di pioggia e grandine su una o più aree soddisfi il criterio di Livello 2. Tuttavia, evidenzia il bollettino, c’è una grande discrepanza nei modelli NWP (sia globali che ad alta risoluzione) riguardanti esattamente dove e quante tempeste si formeranno durante il giorno.

