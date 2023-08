Allerta Meteo, oggi pomeriggio forti temporali al Centro/Sud. Freddo anomalo: temperature in ulteriore calo

MeteoWeb

Fa decisamente freddo sull’Italia in questi primi giorni di Agosto. Stamani le temperature minime hanno raggiunto valori tipicamente autunnali su gran parte del Paese, in modo particolare al Nord dove la colonnina di mercurio nella notte è piombata fino a +13°C a Cremona e Casale Monferrato, +12°C a Udine, Vicenza, Treviso e Parma, +11°C a Vercelli e addirittura +8°C a Sezzadio e Govone e +7°C a Nizza Monferrato, San Damiano d’Asti, Verolengo e Castell’Alfero, nel cuore del Piemonte.

Nelle prossime ore avremo un ulteriore calo delle temperature che interesserà soprattutto il Centro/Sud, dove i giorni più freddi saranno domani – Martedì 8 Agosto – e dopodomani – Mercoledì 9 Agosto – con temperature fino a 10°C sotto le medie del periodo. Ma al Sud il clima rimarrà fresco anche Giovedì 10: soltanto da Venerdì 11 le temperature torneranno in linea con la norma.

