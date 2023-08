Allerta Meteo Piemonte: temporali da stasera, domani marcato peggioramento

MeteoWeb

“Rovesci sparsi e locali temporali stasera sul Piemonte settentrionale; venti sostenuti tra Astigiano e Alessandrino. Instabilità più marcata e diffusa domani, con temporali localmente forti sul settore centro-orientale“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

