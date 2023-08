Allerta Meteo Piemonte: forti temporali sul settore centro-meridionale

MeteoWeb

“Condizioni instabili sul Piemonte, con temporali di forte intensità sul settore centro-meridionale. Miglioramento del tempo dalla serata con locali condizioni di foehn nelle vallate alpine fino a domani mattina“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Nella giornata di oggi il transito di una saccatura con asse tra Paesi Bassi e Mar Ligure favorisce l’infiltrazione di aria fredda in quota e l’aumento dell’instabilità sul Piemonte, con temporali sparsi anche localmente forti sul settore centro-meridionale e un deciso calo delle temperature,” riporta il consueto bollettino meteo di Arpa regionale. “Il rapido spostamento verso est dell’area di bassa pressione riporterà già dalla tarda serata condizioni stabili e soleggiate, con locali rinforzi di vento nelle vallate alpine. Domenica la discesa di nuova aria fredda a ridosso dell’arco alpino provocherà una marcata intensificazione del gradiente barico e l’estensione delle condizioni di foehn alle pianure“.

