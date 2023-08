Allerta Meteo Piemonte, allarme arancione per lunedì 28: SOS maltempo estremo

MeteoWeb

Allerta meteo in Piemonte: per la giornata di domani, Lunedì 28/03/23, la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico su pianure settentrionali, pianura Torinese e Colline, valli Belbo e Bormida.

“Una saccatura atlantica si estende fino alla penisola Iberica e nella giornata odierna fa il suo ingresso nel Mediterraneo centrale con associata aria più fredda in quota. Questa situazione porta un afflusso di aria umida da sudovest sulla nostra regione e la formazione, nel corso del pomeriggio sera, di un minimo di pressione al suolo sul golfo Ligure. Questo scenario determinerà precipitazioni diffuse su tutta la regione, anche a carattere temporalesco, che perdureranno nella notte e al mattino di domani. Nel pomeriggio di domani lo spostamento della saccatura verso est determinerà una graduale attenuazione delle precipitazioni, che si esauriranno completamente solo nel pomeriggio successivo con un generale miglioramento del tempo da martedì” si legge nel bollettino della Regione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: