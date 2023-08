Allerta Meteo Piemonte, il direttore ARPA è preoccupato: “maltempo molto serio, tanta energia accumulata”

MeteoWeb

Non saranno temporali isolati e sporadici classici dell’estate ma una vera ondata di maltempo che insisterà per 2-3 giorni sul Piemonte. Lo spiega all’ANSA Secondo Barbero, direttore generale di Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale che oggi ha emesso un’allerta gialla che riguarda, per 36 ore, quasi tutta la regione. “Il grande caldo degli ultimi giorni ha accumulato una grande quantità di energia. E con lo scontro tra l’aria calda e quella più fresca, in arrivo dalle Isole britanniche, si possono determinare forti episodi di maltempo. Saranno piogge diffuse e persistenti e su aree vaste che potranno portare ad accumuli di pioggia importanti. L’allerta per il momento è gialla – aggiunge Barbero – vedremo domani mattina se sarà necessario fare un aggiornamento, valutando se ci potranno essere problemi anche per corsi d’acqua più grandi“.

Impossibile prevedere se si ripeterà anche il fenomeno delle ‘bombe d’acqua’ che in questi giorni hanno creato danni e paura nelle valli di Susa e Argentera: “il consiglio che si può dare per scongiurare rischi è quello di seguire continuamente gli aggiornamenti meteo e di osservare l’evoluzione del tempo. E non stare vicino a corsi d’acqua e conoidi (l’accumulo dei detriti a forma di cono depositati dai corsi d’acqua all’imbocco di aree larghe e con pendenza debole, ndr) che anche se non hanno un filo d’acqua con forti piogge improvvise possono cambiare molto rapidamente il loro stato e creare pericoli“.