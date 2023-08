Allerta Meteo, la protezione civile del Veneto prolunga lo stato di “allarme climatico” fino al 21 agosto | DETTAGLI

MeteoWeb

La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi da Arpav (Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio-Uo Meteorologia e Climatologia), sulla base delle condizioni meteo, ha prolungato la dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico secondo il seguente schema: dal 16/08/2023 al 21/08/2023 per la zona Costiera; dal 17/08/2023 al 21/08/2023 per le zone Pianeggiante Continentale e Pedemontana, dal 18/08/2023 al 21/08/2023 per la zona Montana.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: