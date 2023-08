Allerta meteo rossa in Lombardia: massimo allarme in Valchiavenna per rischio idrogeologico

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo rossa in Lombardia per il forte maltempo dovuto all’affondo sul Mediterraneo di una forte perturbazione nordatlantica. In particolare, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico in Valchiavenna per la giornata di domani, lunedì 28 agosto, mentre sul settore centro-settentrionale della regione sono state diramate le allerte arancione per rischio idraulico e per temporali. Infine, è stata diramata allerta meteo gialla per rischio vento forte sul settore meridionale della regione.

“Sulla Lombardia per tutta la giornata di oggi, domenica 27 agosto, previste precipitazioni da moderate a forti diffuse ed intermittenti, con accentuazioni a carattere temporalesco lungo direttrici Sud-Nord, partendo dai settori meridionali verso le Alpi. Accumuli più consistenti sui rilievi occidentali, con possibilità di picchi molto abbondanti dovuti a sovrapposizione di rovesci temporaleschi. Oltre alle raffiche corrispondenti alle singole celle temporalesche, venti in rinforzo anche areale nelle zone interessate dai fenomeni convettivi”, si legge nel bollettino.

“Per la giornata di domani, lunedì 28 agosto, atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri”, riporta ancora il bollettino.

La Regione ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente, fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Le intense piogge previste nella notte tra oggi e domani, lunedì 28 agosto, preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Sono state attivate quindi le azioni necessarie per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si invitano i cittadini e le cittadine a prestare particolare attenzione nella notte a sottopassi, cantine e box interrati e di segnalare immediatamente eventuali criticità al numero della Polizia Locale 020208. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

