Allerta Meteo rossa in Slovenia, alto rischio alluvioni in Carinzia

Il maltempo continua ad assediare anche la Slovenia. L’Agenzia per l’ambiente (Arso) ha diramato un’allerta meteo rossa a causa dell’alto rischio alluvioni in Carinzia, dove sono state evacuate diverse abitazioni in via preventiva. Arancione l’allerta piogge per il resto del Paese, ad esclusione del Nord/Ovest, in allerta gialla. Rimane elevata l’attenzione nelle zone dove, dopo le recenti alluvioni, non sono ancora stati risanati i letti e gli argini di fiumi e torrenti. La situazione dovrebbe iniziare a migliorare già da domani.