Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per forti temporali

Una perturbazione transiterà anche dalla Toscana nella giornata di domani, sabato 5 agosto, portando locali temporali ed un rinforzo dei venti occidentali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico, con validità dalla mezzanotte fino alle ore 12 del 5 agosto, per tutta la zona costiera centro-meridionale (e zone interne adiacenti). Resta inoltre valido fino alle 20 di oggi il codice giallo emesso ieri, sempre per temporali forti e rischio idrogeologico, limitato alle zone della Valdichiana, Valtiberina, dell’Ombrone e medio grossetano, del Fiora e dell’Albegna.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di temporali sulle province centro-meridionali (in particolare Livorno, Arezzo, Grosseto e Siena). Altrove fenomeni più isolati e meno intensi. Domani, sabato, durante la notte, in mattinata e fino al primo pomeriggio, rovesci o temporali sparsi in Arcipelago e sulle province di Livorno Grosseto e Siena. Possibili colpi di vento e grandinate. Per oggi mare molto mosso a largo a nord dell’Elba e sulla costa centro-settentrionale.

