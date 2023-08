Allerta Meteo Toscana: attesi temporali forti sul settore meridionale

MeteoWeb

Una vasta area depressionaria continua ad interessare il Mediterraneo Centrale con conseguente instabilità che, nella giornata di oggi mercoledì 30 agosto, potrà tradursi in possibili rovesci o brevi temporali, localmente anche forti, soprattutto nelle zone interne centro meridionali della Toscana. Saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento. In vista di questi fenomeni, che non appaiono però di facile localizzazione, la Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo a partire dalle 13 e fino alla mezzanotte di oggi mercoledì 30 agosto per le zone della Val di Cecina, e le altre zone interne ricadenti nelle province di Grosseto e Siena.

