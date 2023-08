Allerta Meteo Toscana: Massa, Carrara e Livorno chiudono parchi, scuole e non solo

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana, i Comuni di Massa, di Carrara, di Livorno e di Forte dei Marmi hanno disposto con ordinanze la chiusura di parchi, scuole e non solo. In particolare, il sindaco di Carrara Serena Arrighi ha disposto dalla mezzanotte di oggi a quella di domani “la chiusura di parchi, impianti sportivi, pinete e giardini pubblici, vietando ai cittadini di frequentare le aree verdi comunali liberamente accessibili. È prevista, inoltre, la chiusura al pubblico dei cimiteri” con sospensione delle attività cimiteriali, ad esclusione “di quelle considerate improrogabili e urgenti“. Disposta la chiusura anche di “asili nido, scuole di ordine e grado, servizio educativo ‘Verde Magico’ e Accademia di Belle Arti”.

A Massa, ordinata la chiusura di scuole, asili, parchi giardini pubblici, cimiteri e anche del pontile di Marina di Massa, nelle ore di allerta, ovvero alle 18 di domani. A Livorno, il sindaco Luca Salvetti ha disposto, “per lunedì 28 agosto 2023, e comunque, fino al termine dell’allerta arancione, la chiusura” di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri ludotecari comunali e di quelli diurni; dei centri e dei nidi estivi, dei parchi e dei cimiteri cittadini. Anche il Comune di Forte dei Marmi (Lucca), con ordinanza sindacale, “oltre all’annullamento della Fiera di San Ermete prevista per il giorno 28 agosto e allo spostamento dello spettacolo pirotecnico” al 29, ha predisposto “la chiusura di tutti i parchi pubblici e sgambatoi presenti sul territorio comunale”.

A Empoli, invece, per l’emergenza maltempo, è stato attivato il Centro operativo comunale per la gestione delle criticità a causa dei forti fenomeni temporaleschi, al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione a seguito dell’allerta meteo “per rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti” che potrebbero interessare il territorio comunale. La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze evidenzia che l’allerta arancione è valido per i territori del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del Valdarno Inferiore.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: