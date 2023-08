Allerta Meteo Trentino: temporali e grandinate in arrivo

MeteoWeb

La Protezione civile del Trentino segnala che al pomeriggio sera di oggi – specie sui settori orientali – potranno verificarsi rovesci e temporali localmente intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo, forti raffiche di vento e isolate grandinate di piccole o al più medie dimensioni. Un netto miglioramento della situazione meteo è atteso dalla serata odierna e domani, mercoledì. Giovedì la pressione inizierà a diminuire ma le temperature rimarranno estive, mentre venerdì è atteso il passaggio di una perturbazione con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco ed un forte calo delle temperature massime. Sabato e domenica tempo variabile con temperature inferiori alla media del periodo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: