Allerta Meteo Trentino Alto Adige: domenica la svolta, forte maltempo con grandine, e farà molto fresco

In Trentino l’ondata di caldo è arrivata al capolinea. “Domani l’arrivo di una saccatura di origine nordatlantica porterà un significativo peggioramento della situazione meteo, con rovesci e temporali diffusi che, a partire dal pomeriggio e poi nel corso della notte, localmente potranno anche risultare intensi con grandine e forti raffiche di vento – si legge in una nota di Meteotrentino -. Lunedì il cielo sarà perlopiù coperto con diffusi rovesci e temporali localmente anche intensi e un brusco calo delle temperature. I fenomeni saranno poi in attenuazione dal pomeriggio“. “Complessivamente in tutto l’evento le precipitazioni saranno abbondanti e a tratti intense mentre le temperature subiranno un sensibile calo e tenderanno a posizionarsi fino a mercoledì addirittura al di sotto delle medie del periodo. Martedì e mercoledì sarà infatti molto più fresco, con nuvolosità variabile alternata a prevalenti tratti soleggiati“, sottolinea la nota.

