Allerta Meteo Valle d’Aosta: scatta la criticità per temporali e colate detritiche, attenzione nel pomeriggio

Il Centro funzionale della Valle d’Aosta ha appena diramato un’allerta meteo decretando criticità per temporali e colate detritiche per le prossime 36 ore. L’allarme riguarda, in particolare, le dorsali di confine, verso il Piemonte, delle valli del Gran Paradiso, per estendersi ad ovest – zona Monte Bianco – e a Nord – sulle aree di confine con Francia e Svizzera. Nel dettaglio, viene indicata una prima fascia oraria, con eventi più intensi, prevista dalle ore 16 alle ore 21 di oggi, con una ripresa nel corso della notte ed in esaurimento nella mattinata di domani. In relazione alla criticità da bollettino, la Protezione civile ha deciso di anticipare alle ore 15 (orario 15/16) la “finestra” per il passaggio sulla regionale 28 per/da Oyace e per/da Bionaz. Passata la prima fase più intensa della perturbazione verrà valutata la possibilità di una nuova finestra tra le ore 21 e le ore 22 se la strada regionale risulterà percorribile. La strada verrà comunque chiusa nella notte.

