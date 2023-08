Allerta Meteo Veneto, forte maltempo da domani: il durissimo bollettino ARPAV

MeteoWeb

Il Dipartimento per la Sicurezza del Territorio dell’ARPAV – Servizio Meteorologico della Regione Veneto, ha diffuso oggi il nuovo bollettino con le previsioni meteo per la Regione. Di seguito tutti i dettagli per le prossime ore e i prossimi giorni.

Allerta Meteo Veneto

Dalla tarda serata di domenica 27 alla mattina di lunedì 28 condizioni di marcata instabilità con probabili rovesci e temporali, anche di forte intensità (con forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento). Successivamente, dal pomeriggio di lunedì, sono previste precipitazioni più diffuse e consistenti specie sulle zone centro-settentrionali.

Meteo Veneto, evoluzione generale

E’ in fase di approfondimento sul Mediterraneo occidentale una saccatura di origina atlantica che farà il suo ingresso sulla regione nella giornata di lunedì, ponendo termine alla prolungata fase di tempo stabile che ha portato temperature molto elevate per il periodo. Dal tardo pomeriggio/sera di domenica comincerà ad aumentare la probabilità di precipitazioni sui settori montani e occidentali della pianura. Lunedì l’ingresso della perturbazione determinerà condizioni di tempo perturbato, già dalle prime ore, con precipitazioni per buona parte della giornata; da martedì, e fino a parte di mercoledì, ancora condizioni di tempo instabile, seguirà miglioramento. Sensibile calo termico da lunedì, con temperature che si porteranno sotto la media del periodo.

Previsioni Meteo Veneto per il pomeriggio/sera di oggi, domenica 27 agosto

Inizialmente annuvolamenti, localmente consistenti ed associati a deboli precipitazioni, si alterneranno a schiarite; dal tardo pomeriggio tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità, specie verso sera. Dalla tarda serata la probabilità di precipitazioni tenderà gradualmente ad aumentare (fino a medio-alta 50-75%) a partire dalle zone montane, con rovesci e temporali che potranno interessare anche la Pedemontana e parte della pianura adiacente. In questa fase saranno probabili fenomeni localmente intensi (forti raffiche di vento, forti rovesci, locali grandinate). Temperature massime in lieve calo. Venti in pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo rinforzi da nord-est, fino a moderati/tesi, sulla costa verso fine giornata. In quota venti moderati/tesi da sud, a tratti anche forti in alta quota.

Previsioni Meteo Veneto per domani, lunedì 28 agosto

Cielo: Tempo instabile/perturbato con estesa nuvolosità.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse già dalla notte, con frequenti rovesci e temporali. Dal tardo pomeriggio/sera possibile diradamento delle precipitazioni sui settori più meridionali della pianura. Saranno probabili locali fenomeni intensi (forti raffiche di vento, forti rovesci, locali grandinate), in particolare nelle prime ore.

Temperature: In ulteriore sensibile calo, con valori che si porteranno sotto la media del periodo.

Venti: Venti in quota tesi/forti da sud-est in successiva rotazione da nord-est e in attenuazione. In pianura in prevalenza da nord-est da tesi al mattino a moderati, a tratti tesi nel pomeriggio; sulla pianura centro-meridionale e costa meridionale a tratti venti di Scirocco anche tesi. A fine giornata sulla costa venti di Scirocco moderati/tesi sulla costa. Probabili raffiche di vento in occasione di temporali.

Mare: Moto ondoso in aumento fino a mosso.

Previsioni Meteo Veneto per dopodomani, martedì 29 agosto

Cielo: Permangono condizioni di tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo in prevalenza nuvoloso.

Precipitazioni: Al mattino da diffuse a sparse in pianura (probabilità alta 75-100%), sporadiche sulle zone montane; nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno in maniera sparsa tutta la regione. Saranno ancora probabili locali rovesci ed occasionali temporali. Verso fine giornata tendenza a diradamento fino ad esaurimento delle precipitazioni sulle zone montane e più occidentali della pianura mentre altrove insisteranno maggiormente.

Temperature: In ulteriore diminuzione, salvo possibile stazionarietà dei valori massimi in montagna.

Venti: In quota moderati dai quadranti settentrionali. In pianura fino alle prime ore Scirocco anche teso sulla costa, poi venti tesi da nord/est-est; nell’entroterra moderati, a tratti tesi, da nord-est, in attenuazione nel pomeriggio.

Mare: Da mosso a poco mosso nel corso del pomeriggio/sera.

Previsioni Meteo Veneto per mercoledì 30 agosto

Residua variabilità con cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti verso est. Nella notte fino a parte del pomeriggio probabili precipitazioni su pianura orientale e costa; altrove generalmente assenti al mattino, possibili locali sulle zone montane nel pomeriggio. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata. Temperature minime in ulteriore lieve calo, massime stazionarie o in locale ripresa, ma ancora inferiori alla media del periodo.

Previsioni Meteo Veneto per giovedì 31 agosto

Tempo in miglioramento con nubi irregolari su costa e pianura meridionale, altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di modesti cumuli pomeridiani sulle zone montane. Precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni in pianura, in calo in montagna, massime in aumento.

DATI METEO di Sabato 26

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 19 23 22 21 23 21 20 T max(°C) 33 35 36 35 32 35 35 Prec (mm) 0 0 0 0 0 0 0

DATI METEO di Domenica 27

BL PD RO TV VE VR VI T min(°C) 18 22 20 22 24 21 21 T h12(°C) 25 30 31 31 27 29 29

