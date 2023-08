Alluvione in Cina, piena improvvisa a Yulinba: 7 morti nel Sichuan

MeteoWeb

Nuova alluvione provoca vittime in Cina, già duramente colpita da forte maltempo da settimane. Secondo quanto riportano i media locali, un gruppo di turisti è stato colto di sorpresa dalla piena improvvisa di un fiume a Yulinba, distretto di Yucheng: una desina di persone è stata spazzata via, provocando un bilancio provvisorio di 7 persone morte e 4 tratte in salvo. Polizia, vigili del fuoco e altri dipartimenti d’emergenza locali sono ancora impegnati nelle operazioni di soccorso.