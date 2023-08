Alluvione, Figliuolo: “Ora siamo in fase limbo, poi seguirà ricostruzione”

MeteoWeb

“Il mio pensiero va a quanti hanno perso la vita durante l’effetto di questa tragedia che ha colpito soprattutto l’Emilia Romagna e ancora soffre le conseguenze, essendo fuori dalla propria abitazione. Questo è uno sprone per me a fare di tutto, di più e meglio, insieme al territorio per superare al più presto la fase dell’emergenza. Ora siamo in un limbo, in una transizione, e poi andremo verso la ricostruzione”.

Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo al Meeting di Rimini. “Le emergenze sono gravi rischi che avvengono improvvisamente che hanno bisogno di risposte immediate e multi-dimensionali”, ha aggiunto Figliuolo, sottolineando la necessita’ di “fare sinergia e mettere in sicurezza il territorio”.

“Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro – ha detto -. Quindi c’è il perimetro finanziario, c’è capienza. Possiamo andare avanti. Poi ci sono gli interventi per il 2024, per altri 123 milioni di euro che la struttura è in grado di ristorare”. Sul Maltempo “cercheremo di trovare degli strumenti veloci ma dobbiamo avere procedure e metodi coerenti con i principi di sana amministrazione dello Stato”. Figliuolo ha evidenziato la necessita’ di “fare tutto quello che si puo’ fare per superare la piu’ presto la fase dell’emergenza. Ora siamo in una transizione per poi andare verso la ricostruzione”.