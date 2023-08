Alluvione in Romagna, Bonaccini: “rapporti con Figliuolo ottimali, ma non ci sono risorse per rimborsare”

MeteoWeb

Ieri sera, il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, conversando del post alluvione in Emilia Romagna con Stefano Zurlo a margine de “Gli incontri del Principe“, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca) ha dichiarato: ”I rapporti con Figliuolo sono ottimali, peraltro c’è un rapporto di lunga data, da quando gestiva il piano vaccinale e lo ha gestito molto bene e io ero presidente della conferenza delle regioni. Col governo abbiamo tutto l’interesse a collaborare e ad andare d’accordo nell’interesse soprattutto di chi ha perso tutto o quasi“.

Bonaccini ha aggiunto: “Nove miliardi di danni, ci sono circa la metà delle risorse e già questo è un primo problema ma, soprattutto in questo momento, non ci sono le risorse per rimborsare, come il governo ha promesso, il 100% dei danni a cittadini e imprese. Mi auguro che ci possa essere al più presto una riflessione su questo e che il governo voglia mantenere le promesse ai cittadini della mia regione, anche perché ogni euro dato in Emilia Romagna tornerà indietro con gli interessi nelle casse dello stato”.