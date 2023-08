Alluvione in Romagna, Bonaccini scrive a Figliuolo: “incontriamoci a Bologna”

MeteoWeb

Dopo la missiva alla premier Meloni, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha inviato una lettera anche al commissario per la ricostruzione post-alluvione Francesco Paolo Figliuolo con la richiesta di un incontro in presenza a Bologna con tutti i firmatari del Patto per il lavoro e per il Clima, sulla scia di quello dello scorso 3 luglio. Il Commissario “ha già confermato la propria disponibilità e a breve sarà definita la data“, viene sottolineato in una nota della Regione. Il presidente specifica nella sua lettera che l’occasione servirà per dare spazio alle “preoccupazioni emerse in seno alle rappresentanze istituzionali, economiche e sociali circa la disponibilità effettiva di risorse per sostenere la ricostruzione privata, le procedure che saranno definite per approntarla nonché i tempi conseguenti“.