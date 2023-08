Alluvione in Romagna, sindaco di Forlì: “Pronto a scendere in piazza contro i ritardi”

MeteoWeb

In un’intervista a “La Stampa“, Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, l’unico di centrodestra dei capoluoghi romagnoli ha dichiarato: “Se gli indennizzi per le famiglie non dovessero arrivare, certo, sarei pronto a scendere in piazza con i miei concittadini, sono loro il punto di riferimento“. Il sindaco Zattini ha aggiunto: “I primi tempi sono tutti amici, tutti baci e abbracci, poi ci si dimentica e infatti fra le priorità dell’autunno già nessuno cita più le zone alluvionate“.

Dopo l’alluvione dello scorso maggio, la situazione a Forlì non è drammatica, però sono ancora attesi i soldi per il rilancio: Zattini ha spiegato: “Si sta lavorando per ripristinare gli spazi pubblici e le infrastrutture danneggiate dall’alluvione. Però la maggiore urgenza per noi è capire quando verranno messi in campo i ristori veri per le famiglie, al di là del primo contributo di 3mila euro ormai arrivato a tutti. La gente ha pazienza, ma vorrebbe risposte che diano un orizzonte temporale“.