Alluvione in Slovenia: Lubiana ancora allagata, “è il peggior disastro degli ultimi 30 anni” | VIDEO

La Slovenia si sveglia oggi nel caos, con allagamenti diffusi innescati da una perturbazione atlantica che ha fatto sentire i suoi effetti anche in Italia. Vaste aree della capitale Lubiana sono ancora invase dall’acqua. Le criticità sono causate dall’elevato livello delle acque sotterranee e anche il fiume Sava non si è ancora ritirata dalle aree allagate. Diverse persone hanno dormito in alloggi di emergenza.

I vigili del fuoco di Lubiana hanno continuato a pompare acqua dagli edifici durante la notte. Il problema è causato dall’alta falda freatica, oltre che dal fiume Sava, che non si è ancora ritirato nella zona di Tacna e Sneberij, ha precisato il vice comandante della protezione civile del comune di Lubiana, Robert Kus. Non ci sono state ulteriori esondazioni durante la notte. “Non appena il livello dell’acqua consentirà il pompaggio, lo eseguiremo,” ha annunciato Kus. Allo stesso tempo, ha aggiunto che nella zona di Vič e Kozari l’acqua è stata pompata fuori dagli edifici già venerdì fino a sera.

Lubiana è stata colpita da abbondanti piogge, ma i problemi sono stati causati principalmente dal rapido aumento del fiume Sava, che ha straripato prima nella zona di Tacno e poi a Sneberje. Anche Gradaščica è stata allagata, così come l”area di Vič, Brod, Vikrč e Tomačevo.

Alluvione in Slovenia, strade come fiumi

In Slovenia oggi, a causa delle inondazioni, è in vigore un’allerta meteo rossa per la maggior parte del Paese, ad eccezione del Primorska, nella parte occidentale. Durante la mattinata l’esercito sloveno cercherà di raggiungere Črna in Carinzia, dove la popolazione è prive di acqua, elettricità e segnale di telefonia mobile. Durante la notte è caduta pioggia per lo più moderata e le precipitazioni sono aumentate nelle ultime ore, ha dichiarato a Radio Slovenia Veronika Hladnik Zakotnik del servizio meteo nazionale. Ha spiegato inoltre che il peggio è passato, ma che il livello dell’acqua continuerà a salire. L’esperta ha sottolineato che da metà giornata di giovedì fino ad ora, nella maggior parte della Slovenia sono caduti tra i 50 e i 100 litri per metro quadrato, e che in alcune parti si sono registrati fino a 300 litri.

La sicurezza dei cittadini viene prima di tutto, ha affermato Robert Golob, Primo Ministro della Slovenia, evidenziando che questo è probabilmente il peggior disastro naturale che ha colpito la Slovenia negli ultimi 3 decenni, ha riportato l’agenzia STA.

La centrale nucleare di Krško ha annunciato venerdì che la struttura funziona in modo sicuro e stabile e che, a causa del grande flusso e dell’alto livello del fiume Sava, stanno monitorando attentamente la situazione e che il personale della centrale è in standby.

Tutti i servizi competenti stanno lavorando per eliminare le gravi conseguenze della tempesta che ha causato 3 vittime. Secondo informazioni confermate dal dipartimento di polizia, una donna è stata travolta dall’acqua nella zona di Kamnik e due alpinisti olandesi sono stati uccisi da un fulmine sulle montagne nella zona di Kranje.

Il servizio di gestione delle emergenze dell’UE Copernicus è stato attivato su richiesta delle autorità slovene per aiutare a rispondere alle grandi inondazioni e smottamenti in corso nel Paese, ha annunciato ieri su Twitter il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarčič. Il monitoraggio della situazione supportato da satellite aiuterà in caso di disastro e altre autorità a rispondere alle gravi inondazioni improvvise che hanno colpito gran parte del Paese.