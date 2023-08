Alluvione, oggi il vertice con Figliuolo a Palazzo Chigi

MeteoWeb

Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Chigi un incontro tra il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, il generale Francesco Figliuolo ed il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio sull’alluvione dello scorso maggio. È stato fatto il punto, spiega una nota, sull’avvio delle procedure relative alla fase post emergenza e ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Nella qualità di commissario straordinario, Figliuolo ha relazionato sull’attività svolta dal 10 luglio ad oggi e sui cinque incontri promossi sul territorio con gli amministratori locali. Particolare attenzione è stata riservata ai ristori a famiglie ed imprese rimaste colpite ed alle procedure tecnico-amministrative tra gestione commissariale, Regioni ed Enti locali. Al termine dell’incontro è stata da tutti i partecipanti ribadita la volontà di procedere con la consentita celerità ma anche con la massima attenzione.

Nella riunione a Palazzo Chigi con il generale Francesco Figliuolo sull’alluvione dello scorso maggio, “particolare attenzione è stata riservata alla prossima ordinanza che consentirà di ristorare, già a partire dalle prossime settimane, le risorse impegnate per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, già effettuati e da effettuare. Particolare attenzione – riferiscono dal ministero della Protezione Civile – è stata riservata alle procedure tecnico-amministrative tra Struttura Commissariale, Regioni e enti locali, al fine di quantificare i danni subiti da famiglie ed imprese rimaste colpite per i successivi ristoro”