Alluvione Romagna, Figliuolo: “al lavoro per rimborsare tutti i danni”

“Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare; stiamo lavorando per andare a rimborsare fino al 100% come ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a famiglie e imprese“: è quanto ha dichiarato oggi il commissario per la ricostruzione post alluvione in Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, che al termine di un incontro in Regione Emilia-Romagna ha annunciato che verrà attivata “la piattaforma informatica” adattando “quella che la Regione ha usato per il terremoto“. Questa mattina, ha proseguito Figliuolo, “c’è stato un ottimo confronto” oltre al fatto che “le relazioni tra la struttura commissariale e la Regione si stanno svolgendo in maniera molto buona, perché abbiamo un obiettivo comune: mettere a posto ciò che è successo dopo questa tremenda alluvione che ha portato morte, distruzione, danni economici. Vogliamo lavorare bene, in maniera veloce, ma seguendo tutti i principi della sana amministrazione: trasparenza, legalità ed efficienza. Da tutte le parti sociali e i componenti del ‘Patto per il lavoro e per il clima’ è emersa la soddisfazione per l’ordinanza appena emanata che va a ristorare tutti i soggetti attuatori, in particolari i Comuni, quelli più piccoli, per ciò che hanno dovuto erogare per i lavori di somma urgenza“.

“A brevissimo, nei prossimi giorni verrà emanata un’ordinanza sugli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio; la stiamo affinando con la Regione e i soggetti attuatori: questo permetterà di continuare i cantieri, di riprenderne altre e di mettere in sicurezza i fiumi, la rete viaria e il territorio,” ha aggiunto il generale.