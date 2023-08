Alluvione in Romagna: i geologi nella valle del torrente Marzeno

MeteoWeb

“S.O.S Romagna! Il 1° settembre 2023, a quattro mesi dall’alluvione, l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna organizza una escursione nella valle del torrente Marzeno, nei Comuni di Modigliana e Tredozio, per visionare la situazione con sopralluoghi ad alcune frane“: è quanto ha affermato Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia – Romagna. “Saranno 40 i Geologi, iscritti all’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, a partecipare a questo primo evento divulgativo nei luoghi coinvolti da uno dei peggiori disastri naturali del dopoguerra; a Modigliana sono state calcolate circa 400 frane, 4 ogni km2, che ancora oggi sono impresse sul territorio come cicatrici. L’evento è aperto alla stampa“.

“Per noi Geologi sarà un particolare momento per analizzare uno scenario unico nel suo genere e sicuramente meritevole di un approfondimento scientifico. Un avvenimento che ha sconvolto la vita di molte persone e riafferma l’importanza della conoscenza geologica, del lavoro del Geologo e della prudenza che si deve sempre adottare negli interventi edificatori. Che cosa vedranno i 40 geologi che l’1 di Settembre si troveranno a Modigliana? A 4 mesi dall’alluvione troveranno strade chiuse, ponti crollati, strade con limiti di transito, abitazioni evacuate, frane che la vegetazione tenta di ricoprire; un paese che si è adattato a vivere in una situazione surreale, sperando che le piogge non arrivino e che l’autunno e l’inverno siano clementi. Si stanno perdendo settimane, mesi di sole, con le ruspe ferme, perché i Comuni non hanno fondi per saldare i lavori fatti finora e quindi per proseguire. Le vacanze estive sono un tema da telegiornale, i romagnoli dei campi e della montagna continuiamo a lavorare e sperare in un autunno senza piogge,” ha concluso Antolini.