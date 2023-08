Alluvione, Salvini sente Figliuolo: “accogliere le richieste dei Comuni”

MeteoWeb

Sono fonti della Lega a definire “lunga e concreta” una telefonata tra il vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Commissario alla Ricostruzione, Francesco Paolo Figliuolo, per “fare il punto della situazione sull’Emilia Romagna flagellata dal maltempo”. Salvini – che è attualmente in Romagna e domani è atteso al Meeting di Rimini – fa sapere di avere “avuto conferma della massima determinazione affinché le richieste dei Comuni vengano accolte al più presto”, e ha “ribadito di essere in costante contatto con amministratori locali e tecnici sulle condizioni delle infrastrutture, con particolare riferimento alle strade”.