Alluvione, il sindaco di Ravenna: “Rinnovo la richiesta di incontro con la Meloni”

“Rinnovo la richiesta di incontrarla direttamente nei prossimi giorni, a Roma o dove ritiene”. Cosi’ il sindaco di Ravenna Michele De Pascale rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni che ha risposto alle richieste del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dei sindaci dei comuni alluvionati sul tema dei fondi e dei ristori.

“Forse – aggiunge De Pascale -, sarebbe meglio che tornasse lei in Romagna, nei luoghi piu’ colpiti, e che, se non si fida dei Sindaci (anche di quelli di centrodestra a quanto pare), dei sindacati e di tutte le associazioni di impresa, ascoltasse direttamente le persone colpite, visitasse le case distrutte dall’alluvione e provasse a ripetere li’ le 5 pagine sui 4,5 miliardi gia’ spesi per l’alluvione”.