Alluvione Slovenia, von der Leyen: “devastazione da pioggia e frane, l’Europa è al vostro fianco”

“Sono qui per far sapere alla Slovenia e ai suoi cittadini che l’Europa è al loro fianco, siamo stati con voi nei primi giorni con i mezzi necessari: ponti mobili, escavatori, elicotteri e team tecnici. Staremo al vostro fianco per tutto il tempo necessario“: è quanto affermato il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita nelle aree più colpite dalle alluvioni in Slovenia: “È stato impressionante vedere i contributi dei Paesi membri. Ho incontrato francesi, tedeschi, croati, austriaci che stavano lavorando a Črna“.

“È importante testimoniare con i propri occhi l’immenso impatto di questo disastro e mi ha spezzato il cuore vedere la devastazione che la pioggia, le alluvioni e le frane hanno causato“, ha aggiunto von der Leyen, sottolineando che “è anche stato commovente vedere la solidarietà delle persone e il loro coraggio nel momento più difficile“, dimostrando “una delle più chiare virtù del popolo sloveno“. “La Slovenia è un eccellente esempio di un membro dell’Ue che ha sempre risposto immediatamente a chi aveva bisogno, come durante le alluvioni in Italia o durante i terremoti in Croazia. Ora la Slovenia ha bisogno di aiuto e di certo staremo vicino alla Slovenia, può contare sull’Ue“.

Il presidente della Commissione Europea ha sottolineato che “senza dubbio in questo disastro naturale il cambiamento climatico ha avuto un ruolo“. Negli ultimi anni l’Europa sta sperimentando “eventi meteorologici estremi in modo più frequente e più intenso“. “Dobbiamo imparare ad adattarci, ricostruire e investire in modo più intelligente e lavorare contro il surriscaldamento globale, perché questa è la causa sottostante a tutti gli eventi climatici estremi“.