Alluvioni in Cina: bilancio pesante in Hebei, almeno 29 morti

Si è aggravato il bilancio delle alluvioni che hanno colpito la provincia settentrionale cinese dello Hebei: l’emittente di Stato CCTV ha riportato almeno 29 vittime. Le piogge torrenziali che si sono abbattute in Hebei nelle ultime settimane hanno causato danni diffusi. I dispersi sono 16.

I nuovi dati seguono le 33 persone morte a Pechino a causa delle violenti piogge abbattutesi sulla capitale cinese alla fine di luglio, secondo il bollettino diffuso nei giorni scorsi. Più di una dozzina di persone ha perso la vita nella provincia di Jilin per le precipitazioni torrenziali della scorsa settimana. Mercoledì le strade in alcune parti dell’Hebei erano ancora invase dal fango con i residenti impegnati nei lavori di pulizia per il ritorno alla normalità.