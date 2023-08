Tragedia in Alto Adige: escursionista precipita e muore davanti agli occhi della figlia

MeteoWeb

Un escursionista tedesco di 69 anni originario di Haltern am See, nel Nord Reno-Vestfalia, è morto dopo essere precipitato per circa un centinaio di metri mentre stava percorrendo assieme alla figlia la via ferrata ‘Lampskop’ sulle montagne della Val di Fleres, in Alto Adige. L’uomo è precipitato nel vuoto per cause in corso di accertamento. La figlia, che ha assistito alla tragedia, ha subito allertato i soccorsi ma quando sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.