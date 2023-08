Ambiente: entra in vigore il regolamento UE sulle batterie

MeteoWeb

“Le batterie sono strategiche per la transizione dell’Unione Europea verso un’economia climaticamente neutra. A partire da oggi, il regolamento sulle batterie garantirà che le batterie siano sicure, circolari e sostenibili per l’intero ciclo di vita“: è quanto ha sottolineato oggi la Commissione europea. “Le norme dell’Ue sulle batterie mirano a rendere le batterie sostenibili per l’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei materiali alla loro raccolta, riciclaggio e riutilizzo. Nell’attuale contesto energetico, le nuove norme promuovono lo sviluppo di un’industria delle batterie sostenibile e competitiva, che sosterrà la transizione verso un’energia pulita dell’Europa e l’indipendenza dalle importazioni di carburante“.