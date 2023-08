Argentina: allerta per leoni marini morti di influenza aviaria

MeteoWeb

Un’epidemia di influenza aviaria, una malattia che colpisce solitamente il pollame e gli uccelli selvatici, si sta diffondendo in Argentina ad altri animali, come i leoni marini che costituiscono un’attrazione turistica sulle spiagge atlantiche della Patagonia e sta mettendo in allerta le autorità sanitarie locali. Secondo le stime degli esperti, sono già oltre un centinaio i mammiferi ritrovati privi di vita nella provincia di Rio Negro, Chubut, Santa Cruz e Buenos Aires. Il primo allarme è scattato all’inizio di agosto nell’area di Rio Grande, nella Terra del Fuoco, nel sud dell’Argentina, dove sono stati trovati morti 21 leoni marini.