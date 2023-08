Arianespace punta al 4 ottobre per il prossimo lancio Vega

MeteoWeb

La prossima missione di Arianespace è prevista per mercoledì 4 ottobre 2023 alle 22:36 ora locale (ottobre 5, 01:36 UTC), dallo spazioporto europeo della Guyana francese con un vettore Vega. La missione, denominata VV23, porterà i suoi passeggeri satellitari in orbita eliosincrona. Questo lancio Vega prevede l’imbarco di un passeggero principale, Theos-2, e di uno secondario, Formosat-7R/Triton, oltre a dieci carichi utili ausiliari. Theos-2 (THailand Earth Observation System-2) è un satellite ottico ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra, parte del sistema nazionale di geoinformazione di nuova generazione fornito da Airbus Defence and Space per sostenere le priorità di sviluppo del Regno di Thailandia. Con una risoluzione delle immagini al suolo di 0,5 metri, questo sistema end-to-end completerà Theos-1, lanciato nel 2008 per la Tailandia, una delle poche nazioni al mondo in grado disfruttare appieno le geoinformazioni per i benefici della società.

Formosat-7R/Triton, sviluppato dall’Agenzia spaziale di Taiwan (Tasa), è dotato di un sistema di navigazione satellitare globale a riflettanza (Gnss-r), che raccoglie i segnali che rimbalzano sulla superficie del mare. Aiuta gli scienziati a calcolare il campo di vento sugli oceani. Questi dati saranno condivisi con la Central Weather Administration di Taiwan, contribuendo alla previsione dell’intensità e della traiettoria dei tifoni.